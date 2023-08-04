Базу ВМС РФ в Новороссийске атаковали морские беспилотники. Есть успехи

Главное: Город Новороссийск в РФ подвергся атаке морскими беспилотниками. Предварительно, в результате взрыва пострадал «нефтяной маяк», а также подбит один корабль.

Детали: Жители города Новороссийск в РФ сняли на камеру атаку морских дронов. На видео можно услышать звуки стрельбы и взрывы. Об этом говорится в сообщениях Telegram-каналов Astra и Shot.

Взрывы на воде и стрельба звучали в Мисхако в Новороссийске. Местные жители сняли происходящее на фото и видео.

Впоследствии появились дополнительные видео о взрывах в Новороссийске, в частности о взрыве на воде неизвестного БПЛА.

Также сообщается, что с катера велся огонь по водному беспилотнику.

По словам местных жителей, дрон вспыхнул, после чего произошел сильный взрыв. Местные власти инцидент пока не комментируют.

По предварительной информации, в Новороссийске дроны попали в так называемый «нефтяной маяк» — дистанционную систему приема нефти в море в нескольких километрах от берега, сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Кроме того, россияне заявили, что эти морские дроны атаковали базу ВМС РФ в Новороссийске.

Тем временем в сети активно говорят о том, что во время атаки был поврежден корабль «Оленегорский горняк».

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