Минкульт решил наказать организаторов дрифта на Софиевской площади рублем

Главное: Рэперша Alyona Alyona вышла на уборку Софийской площади, пострадавшей от вчерашнего дрифта. При этом она подчеркнула, что действует по собственной инициативе, тогда как организаторы так и не объяснили произошедшее. Министр культуры Александр Ткаченко хочет, чтобы они понесли финансовое наказание.

Детали: Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандального дрифта на Софийской площади, присоединилась к процессу уборки следов. Как сообщает «Укринформ», она пожаловалась на то, что компания Red Bull UA так и не предоставила официальную информацию о произошедшем и не стала убирать за собой.

«Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось», — заявила она, призвав представителей Red Bull UA предоставить официальные комментарии относительно инцидента, а не «просто опубликовать сториз в Инстаграмме».

Между тем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что организаторы дрифта в центре Киева не отделаются мытьем площади, а должны понести финансовое наказание. «Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что речь идет о подготовке изменений в законы, согласно которым такие действия или любые массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством.

«Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание», — заключил он.

В тему: По словам генерального директора национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, на уборку следов дрифта на Софийской площади понадобится минимум три дня.

Напомним: Утром 10 августа 2021 года в соцсетях появилось видео двух автомобилей, которые дрифтовали по Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Впоследствии выяснилось, что акция организована компанией Red Bull UA при участии рэперши Alyona Alyona по случаю 30 годовщины Независимости Украины. Полиция возбудила уголовное дело.