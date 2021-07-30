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Видео-Новости > В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей

В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей

Агата Кловская
30.07.21 19:34
158
В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей

Главное: Детей от 12 лет в Украине ждет вакцинация от коронавируса. Начнут уже на следующей неделе.

Детали: Детей в возрасте от 12 лет начнут вакцинировать от коронавируса. Об этом в эфире «1+1» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он сообщил: «Вакцинация подростков доступна только по показаниям – или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом».

Чиновник добавил: «Есть четкая инструкция, как это надо делать. Основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром».

Подчеркивается, что прививки будут делать вакциной Pfizer.

Игорь Кузин отметил, что о массовой вакцинации речь не идет.

В тему: Минздрав рассказал, как будут работать школы в новом учебном году.

Тэги: общество, здоровье, дети, вакцинация, новости Украины, вакцина от коронавируса

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