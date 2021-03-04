Появилось эпичное видео взрыва ракеты Starship

Главное: После приземления во время испытаний ракета Starship взорвалась. Опубликовано видео.

Детали: Компания Илона Маска SpaceX провела очередное неудачное испытание ракеты-носителя Starship. Она взорвалась после приземления.

Известно, что старт «коробля» прошел успешно и он даже набрал высоту в десять километров, но не сумел приземлиться ровно, из-за чего, вскоре после контакта с поверхностью посадочной площадкой, взорвался.

Отмечается, что перед испытаниями фиксировали проблемы с двигателем.

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