Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Журналистам стали известны детали, как Государственная пограничная служба закупает автомобили у компании, один из соучредителей которой работает также на любителя «русского мира» и ценителя творчества пропагандистского певца Олега Газманова.

В феврале 2024 года журналисты сообщили, что ГПСУ намерена закупить 50 бронеавтомобилей GYURZA у компании ООО «Укр Армо Тех». Примерная стоимость одного такого авто — 350 тыс. долларов. Для уточнения информации ими был направлен запрос в пограничную службу, который привел к новому расследованию.

В одном из пунктов журналист спрашивает: «Правда ли, что один из соучредителей „Укр Армо Тех“ Михаил Семилеткин является бывшим рабочим компании Inkas и имел доступ к чертежам. Таким образом, бронеавтомобиль GYURZA является копией другого — Titan». Пограничники сообщили, что не владеют такой информацией. Но журналистам этого расследования удалось выяснить, что тут при чем.

Итак, ООО «Укр Армо Тех» — компания, которая контролируется бывшим народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Максимом Ефимовым. Тем самым, который несколько лет назад начал бешеными темпами скупать бизнесы, принадлежавшие семье президента-беглеца Виктора Януковича. «Укр Армо Тех» было создано в августе 2022 года и среди его основателей действительно упомянут Михаил Семилеткин, имеющий гражданство Канады, но украинскую прописку.

Этот же Михаил Семилеткин по состоянию на март 2023 года был управляющим производством компании по изготовлению бронированных автомобилей Inkas Vehicle LLC, расположенной в Дубае. Информацию об этом удалось найти на страницах известнейшего СМИ Объединенных Арабских Эмиратов — Gulf time.

Основателем дубайской фирмы является уроженец Узбекистана Улугбекхон Максумов. В одном из своих интервью несколько лет назад Максумов говорил, что Михаил Семилеткин является одним из ключевых сотрудников его компании. В то же время Семилеткин в украинских реестрах отмечен основателем украинской компании «Укр Армо Тех» с самого ее создания в августе 2022 года. То есть, по крайней мере, определенный срок он работал и в Украине, и в Дубае в фирмах, занимающихся, фактически, идентичным производством.

Inkas Vehicle LLC — довольно известная арабском мире компания по производству бронированных автомобилей. Зарегистрирована в Дубае в 2012 году. Главный офис материнской фирмы Inkas Group расположен в безналоговой зоне DMCC в живописном районе Jumeirah lake towers.

Производство разместилось в окрестностях Дубая в районе Dubai investments park.

Inkas Vehicle является постоянным участником различных выставок вооружений, типа IDEX, проходящей в столице ОАЭ Абу-Даби. Флагманом производства дубайской компании является бронеавтомобиль Titan-S. Этот автомобиль создан на шасси Toyota Landcruiser 79 и, как отмечают на производстве, «подходит для спецназа, пограничников и правоохранительных органов».

В декабре 2022 года броневик Titan-S был замечен в боевых действиях на территории Украины. Более того, 4 сентября 2023 года «Украинский фронт» сообщил на платформе Х (бывший Twitter), что в Украину следует новая партия бронеавтомобилей Titan-S. То есть понятно, что данный автомобиль активно используется украинскими защитниками на поле боя против российских оккупантов.

Но ирония заключается в том, что владелец дубайской компании Inkas Vehicle LLC Улугбекхон Максумов является большим поклонником «Великой России». Например, в 2016 году, когда РФ уже как два года оккупировала Крым и вела боевые действия на Донбассе, Максумов устроил в Дубае огромное мероприятие ко Дню Победы. Здесь были и георгиевские ленты, и женщины в военной форме, и упоминание «спасибо деду за победу» и, как вишенка на торте, — постоянный участник концертов в Кремле, певец Олег Газманов.

Мероприятие проводилось на территории зоны Madinat Jumeirah, где расположены самые дорогие отели Дубая, в том числе Burj Al-Arab (Парус). Это одно из самых любимых мест российской тусовки, поэтому концерты всяческих Киркоровых и Басковых там проходят на удивление регулярно. Также ежегодно там проводится фестиваль российской музыки, на который съезжаются сотни туристов из России.

Дальше больше. Компания Inkas vehicle была спонсором Национального дня Российской Федерации в Абу-Даби, а Максумов лично получил из рук российского посла в ОАЭ награду в благодарность.

В социальных сетях Улугбекхон Максумов любит хвастаться встречами с российской так называемой элитой: вот он с любимым певцом диктатора РФ Владимира Путина Михаилом Расторгуевым, а вот он — с комиком-певцом Александром Ревой.

Большинство сообщений Максумов отмечает отдельным тегом #russian или #Russia. В марте 2023 года, год спустя после полномасштабного вторжения России в Украину, Максумов был участником коктейльной вечеринки Russian Emirates Gourmet.

Словом, основатель Inkas vehicle явно не скрывает того, насколько ему близка страна-террорист.

Вместе с тем в 2021 году Улугбекхон Максумов успел побывать членом избирательной комиссии на выборах президента Узбекистана. Он лично приглашал соотечественников приходить голосовать в консульство республики в Дубае. Тогда президентом был избран Шавкат Мирзиеев. Он является одним из первых лидеров, который провел телефонный разговор с Владимиром Путиным после нападения России на Украину. 25 февраля 2022 Кремль сообщил, что Мирзиеев «с пониманием отнесся к ситуации, которая происходит в Украине». В своем Instagram владелец компании Inkas Vehicle Улугбекхон Максумов, чьи бронеавтомобили сейчас используют украинские военные, под фото президента Узбекистана ставил тег #нашпрезидент.

Улугбекхона Максумова называют богатейшим узбеком в Дубае. И для личного пиара его команда делает все возможное. Фотографии с дорогими авто, разумные мысли в социальных сетях, комплиментарные интервью для печати и, конечно, чистка сети от критических материалов. Источники в узбекском коммюнити Дубая рассказывают, что Максумов на самом деле многое делает для собственной рекламы. Он даже потратился на то, чтобы пригласить наследного принца эмирата Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума на стенд компании для совместной фотографии.

Зачем в этом материале так много внимания уделено личности уроженца Узбекистана и Дубая? Дело в том, что ОАЭ, мягко говоря, кишит россиянами и российские деньги очень ценятся там. Именно поэтому позиция Эмиратов относительно войны России против Украины довольно сдержанна. Хотя страна и предоставляет украинцам что-то вроде «виз для беженцев», поставляет нашим гражданам гуманитарную помощь и периодически принимает участие в качестве посредника для освобождения украинских пленных. То есть ОАЭ войну войной не называют, но помощь оказывают.

Именно такую позицию «и вашим, и нашим», очевидно, взял на вооружение руководитель компании Inkas Vehicle Улугбекхон Максумов: с одной стороны он поставляет Украине бронеавтомобили для защиты от оккупанта из РФ, а с другой — является активным участником российской тусовки.

Возвращаясь к началу этого материала, следует напомнить еще об одном сотруднике Inkas Vehicle — Михаиле Семилеткине, который одновременно работает на украинскую компанию «Укр Армо Тех». По данным украинских реестров, он является гражданином Канады. По случайному стечению обстоятельств в этой стране работает компания с созвучным дубайскому названию Inkas. Основал ее выходец из России, впрочем, не поддерживающий тамошний авторитарный режим. Эта канадская фирма Inkas тоже является производителем бронеавтомобилей и более того, она имеет представительство в Украине и, несмотря на военное положение, собирается его расширять. На сайте Правительства Украины также есть упоминания об этой канадской компании, с которой Украина наладила сотрудничество.

Всю эту запутанную историю с двумя «Инкасами» объясняют суды. Более 10 лет назад узбек Улугбекхон Максумов работал в канадской фирме, пока не переехал в Дубай и не основал там новую, с практически идентичным названием. Обе компании обвиняют друг друга в воровстве интеллектуальных и производственных прав. Канадцы также заявляют, что Максумов похитил у них прототип броневика Titan, являющегося главным участником выставок вооружений. Гражданин Узбекистана утверждает, что имеет полное право использовать имя и логотип Inkas. Окончательного решения суды до сих пор не вынесли.

Даже если Правительство Украины сотрудничает с обоими «Инкасами», все же следует обратить внимание на дубайского представителя. Если он исповедует пророссийские нарративы, стоит ли покупать у него военную технику? Не могут ли такие необдуманные шаги привести к критической ситуации? И интересовался ли кто-нибудь в украинском правительстве персонами основателей украинской компании, у которой собираются закупать броневики для пограничников, на предмет прямой связи с неоднозначной дубайской фирмой.

По материалам украинских СМИ