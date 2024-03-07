Одесская судья Любовь Токмилова связана с Россией через свою мать

Как оказалось, мать украинской судьи Любови Токмиловой управляет компанией, основанной четырьмя россиянами. А еще судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова получила от мамы – Галины Андрушковой – в подарок 2,5 млн грн. Благодаря этим средствам Токмилова приобрела, за 3,56 млн грн, квартиру в Турции на 40 кв. м.

Как пишет проект «Слідство.Інфо», со ссылкой на декларацию женщины за 2022 год., Андрушкова рассказала журналистам, что подарила деньги дочери и добавила, что судья Токмилова приобрела квартиру в Стамбуле, однако там не живет. По данным аналитической системы YouControl, Андрушкова имеет активный ФЛП и является руководителем ООО «Агро Девелопмент». По данным аналитической системы, компанию основали четыре гражданина России в январе 2011 года. Основным видом деятельности является «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта» и ряд других, связанных с куплей-продажей, арендой, строительством и обслуживанием недвижимости.

Граждане России Шамес Сергей, Орлов Кирилл, Панов Павел и Кренгель Михаил также являются учредителями ряда других ООО «АРГО»: «АРГО КОНСТРУКТИОН», «АРГО ИНВЕСТ ЛТД», «АРГО ИНЖИНИРИНГ» и «ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ».

По данным журналистов, в российском реестре индивидуальных предпринимателей журналистам удалось подтвердить, что указанные лица по состоянию на 9 февраля 2024 занимаются предпринимательской деятельностью в РФ. Так, Михаил Кренгель и Кирилл Орлов являются учредителями ООО «КОМПАНИЯ ЮТА», которое занимается оптовой торговлей деревообрабатывающими и другими станками, сопровождает компьютерные системы и предоставляет услуги по перевозке автомобильным грузовым транспортом.

На сайте "ЮТА" указано, что компания является поставщиком оборудования, инструмента и запчастей для обработки стекла, камня, алюминия и поливинилхлорида, производства мебели и многослойного стекла в России и странах СНГ.

Павел Панов является учредителем и руководителем компании «ЮТА ИНВЕСТ», в которой указаны аналогичные виды деятельности, как и у ООО «КОМПАНИЯ ЮТА».

«Слідство.Інфо» пыталось спросить у Галины Андрушковой о ее работе и средствах, заработанных в компании учредителей-граждан РФ. Однако во время общения с женщиной связь оборвалась, поэтому журналисты не успели задать ей вопрос. Дальнейшие звонки Андрушковой направлялись на автоответчик, отметили в материале.

Журналисты также позвонили одному из российских основателей фирмы матери судьи, указанному в YouControl. Павел Панов заверил, что он и другие учредители «не участвуют в деятельности компании, не получают прибыли и добавил, что компания давно закрыта».

В материале отмечается, что в 2021 году Любовь Токмилова получила 1,3 млн грн судейской зарплаты, в 2022 – 440 тыс. грн и 433 тыс. грн как «помощь по беременности и родам» от суда. На банковских счетах судья имеет 4 тысячи гривен, 3 доллара США и 100 тыс. грн наличными. Также Токмилова имеет счет в одном из крупнейших банков Турции – Ziraat Bank.

Судья задекларировала квартиру на 23,2 кв. м в Южном на Одесщине, а в ноябре 2022 года стала проживать в квартире мамы на 70 кв. м в элитном ЖК «Южная Пальмира», расположенном в курортном районе Одессы — Аркадии. Из движимого имущества судья задекларировала Toyota Yaris 2006 года (купленную в 2007 году), а в 2021 году Токмилова оформила в лизинг BMW X4 2021 года выпуска за 1 704 200 грн.

По материалам украинских СМИ