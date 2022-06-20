Джо Байден - педофил? Президента обвинили в совращении его собственной дочери

Телеведущий Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в совращении его дочери Эшли Байден. Причиной стали записи из дневника Эшли, который она забыла под матрасом в клинике для наркозависимых.

В дневнике дочь Байдена рассказывает о том, что зависимость от наркотиков едва не довела ее до финансового краха, а ее родителей Джо и Джилл Байден — до нервных срывов.

— Папа плакал по телефону, говоря, что у него дебаты через неделю, а теперь он должен беспокоиться обо мне, — написала Эшли.

Однако это далеко не самые пикантные подробности из забытого дневника. Так, дочь президента признается, что с юных лет была буквально одержима сексом, а еще рассказала, что принимала душ вместе с папой.

— Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал один из членов семьи. Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно, — говорится в дневнике.

Карлсон, обративший внимание на эту запись, даже выразил сомнения в подлинности дневника, поскольку такие откровения вызывают шок.

— «Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских, — заявил ведущий и призвал правоохранителей заняться расследованием инцидента. Кроме того, он отметил, что маленьких детей купают в ванне, а не в душе, кроме того — Эшли была уже достаточно взрослой, чтобы запомнить происходящее.

Сам дневник был обнаружен в клинике для наркозависимых в 2020 году — Эшли Байден просто забыла его под матрасом. Нашедшая откровения дочери президента Эйми Харрис продала дневник за $40 тысяч в некоммерческую журналистскую организацию Project Veritas. Основатель компании Джеймс О’Киф, используя дневник как предмет торга, попытался получить право на эксклюзивное интервью с Джо Байденом, бывшим на то время кандидатом в президенты.

Не получив права на вожделенное интервью, О’Киф продал дневник сайту National File, который и опубликовал выдержки из него буквально накануне выборов президента США в 2020 году.

Такер Карлсон в эфире Fox News призвал Джо Байдена немедленно объясниться, а также заявил, что если все это правда, то нынешнему президенту нельзя руководить не только страной, а и чем-либо вообще.

По материалам иностранных СМИ