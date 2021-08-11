Права и услуги: за что мы платим, покупая билет «Укрзализныци»

По ряду объективных причин, один из самых популярных и востребованных видов транспорта в Украине является железнодорожный: путешествовать на поездах зачастую гораздо дешевле, чем на автобусах или самолетах, а состояние автомобильных дорог все еще оставляет желать лучшего, несмотря на все успехи «Большого строительства».

При этом далеко не все пассажиры знают о правах, которые им предоставляет приобретенный проездной документ. А ведь покупая билет, пассажир получает массу преимуществ: от бесплатных услуг в поезде до выплат от страховой компании в случае травмы.

О том, на какие права и услуги может рассчитывать пассажир «Укрзализныци» во время и после поездки, пишет «Обозреватель».

1. Все пассажиры, у которых есть билет, могут бесплатно пользоваться туалетами не только в поездах, но и на железнодорожных вокзалах и станциях по пути следования поезда.

2. В поезде бесплатно можно попросить кипяток у проводника, а также стакан и ложку.

3. В купе проводника всегда есть холодильник, которым могут воспользоваться и пассажиры вагона. Он понадобится тем, кто везет в подарок сладости или лекарства, которые нужно хранить при низких температурах.

4. У проводника также есть аптечка, которой в случае необходимости могут пользоваться пассажиры.

5. Те, кто боится высоты или ненадежно чувствует себя на второй полке в поезде, могут попросить у проводника специальные ремни безопасности.

6. Правила перевозки предусматривают, что пассажир может не складывать самостоятельно постельное белье после пользования. Услуга уборки заложена в стоимость приобретенного билета. Кроме того, если вам выдали надорванный пакет с бельем, вы можете его бесплатно заменить.

7. Если в туалете поезда закончилась туалетная бумага или мыло, пассажиры имеют право взять у проводника новые предметы гигиены.

8. Если в вашем купе не работает кондиционер, то вы вправе требовать перевода в вагон с рабочим кондиционером, предварительно предупредив об этом проводника. Однако это возможно только при наличии свободных мест.

9. Каждый пассажир может бесплатно поменять билет на более ранний или поздний. Если вы хотите вагон высшей категории, то нужно доплатить, а вот если более низкой — наоборот, получить в кассе разницу.

10. Если вы случайно проехали свою станцию, вы имеете право бесплатно вернуться. Для этого нужно подойти к начальнику поезда со своим билетом. Он составит акт о продлении действия проездного документа, и вы сможете вернуться бесплатно в конечный пункт назначения, указанный в билете.

11. Пассажир может прервать поездку на срок до 10 дней. К примеру, один раз сойти с поезда, а после (в течение 10 дней) продолжить поездку бесплатно. Для этого нужно в течение часа на той станции, где пассажир приостановил свою поездку, предъявить свой билет дежурному по вокзалу или начальнику станции.

Он должен поставить на билете отметку «Остановка с продлением срока действия билета», после чего можно продолжать поездку позже, заменив свой билет на новый в кассе.

12. Услуги страховой компании уже входят в стоимость каждого билета, поэтому в случае физические травмы во время поездки каждый пассажир может получить компенсацию.

Чтобы рассчитывать на такую выплату, необходимо в обязательном порядке оформить акт о несчастном случае в поезде и сохранить свой проездной документ. После этого стоит связаться со страховой компанией, контакты которой указаны в билете.

Также необходимо знать об услугах, которые предоставляются в скоростных поездах «Интерсити» и «Интерсити+».

По материалам: «Обозреватель»