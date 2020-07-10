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«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

На фоне продолжающихся в США беспорядков после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в стране появился вооруженный отряд Not F**king Around Coalition (NFAC), название которого можно приблизительно перевести как «Объединение без дураков». Речь идет о нескольких сотнях афроамериканских мужчин, которые потребовали отдать им Техас в откуп за рабство.

Кто эти люди, насколько серьезны их заявления и как далеко все может зайти, читайте в материале «Страны».

Начать следует с того, что в США жители любой улицы (в штате со свободным ношением оружия) могут объединиться и создать «вооруженный отряд», что они и сделали, организовав патрули для защиты от мародеров.

Так же поступили и афроамериканцы, входящие в состав NFAC. Они называют себя «черным ополчением» и «черной нацией», дистанцируются от формально мирных протестов Black Lives Matter.

На днях лидер группировки NFAC — мужчина, который просит обращаться к нему «гранд мастер Джей», — выступил с резонансным заявлением. «Мы хотим, чтобы афроамериканцев, которые являются потомками рабов, объявили политическими узниками. У США есть выбор: или выделить нам кусок земли — мы бы предпочли Техас, и дать нам самим там распоряжаться, — или не мешать нам отправиться куда-то еще, где бы у нас появилась своя земля для создания своего государства», — заявил гранд мастер Джей.

Гранд мастер Джей

При этом участники «черного ополчения» бродят по улицам в полной боевой экипировке с оружием, останавливают автомобили. В беседе с белыми водителями они говорят, что им нужны «репарации» — за то, что предки белых держали в рабах их черных предков.

Видео NFAC можно увидеть в Instagram.

 

Тем временем в стране растет число жертв огнестрельного оружия. По данным американских СМИ, за минувшие праздничные выходные (в субботу, 4 июля, там отмечался День Независимости) на улицах страны неизвестными были застрелены минимум 32 человека. Среди них есть дети. В случайных уличных перестрелках ранены десятки человек. Спрос на оружие в Штатах, по разных данным, вырос на 150-500%.

Чьих рук эти расстрелы на улицах американских городов — Black Lives Matter, «черной нации» NFAC или кого-то другого — неизвестно. Однако полиция в эти дела старается вмешиваться по-минимуму или вообще не препятствовать разгулу преступности.

Пока революция в США происходит в вялотекущем режиме, один из главных выводов на сегодня — толпа уже сильно деморализовала полицию. Полицейские увольняются или не выходят на работу. Против копов идет довольно сильная кампания, местные власти в нескольких городах их прямо сдали. Соответственно, в будущем, если толпы уже начнут захватывать административные здания массово и везде, полицейские могут просто не вмешаться.

И появление «черных ополченцев» только подливает масла в этот огонь.

 

По материалам: Страна.ua

Тэги: США, митинг, полиция, протест, мир, Джордж Флойд

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