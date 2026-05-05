Пентагон оценил текущую ситуацию вокруг Ормузского пролива

Глава Пентагона Пит Хегсет сделал резонансное заявление. Чиновник оценил текущую ситуацию вокруг Ормузского пролива.

По его словам, сейчас сотни судов находятся в очереди на проход через Ормузский пролив в рамках операции США «Проект Свобода» по восстановлению судоходства там.

Также указывается, что Центральное командование ВС США и страны-партнеры поддерживают связь с этими судами, судоходными компаниями и их страховщиками.

Добавляется: «Мы предпочитаем, чтобы это была мирная операция, но готовы без колебаний защищать наших людей, наши корабли, наши самолеты и эту миссию».

Ранее США направили эсминцы в Персидский залив на фоне напряженности с Ираном.