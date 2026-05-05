В Украине снизился реальный ВВП

Реальный ВВП в Украине снизился в первом квартале этого года на 0,5% по сравнению с первым кварталом года прошлого после роста на 3% в его четвертом квартале, 2,1% в третьем квартале, 0,7% во втором и 0,8% в первом. Об этом информирует Государственная служба статистики во вторник.

Указывается, что по сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, реальный ВВП уменьшился на 0,7% с учетом сезонного фактора, а квартал назад этот показатель был положительным 0,7%.

