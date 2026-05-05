Промышленное производство в Украине показывает неоднозначную тенденцию

Промышленное производство в Украине демонстрирует неоднозначную тенденцию, однако есть позитивная динамика. Данные приводит Государственная служба статистики.

Сообщается, что оно выросло на 4,5% относительно соответствующего месяца прошлого года, после падения в феврале на 2,6% и в январе на 8,1%.

Добавляется, что в марте относительно предыдущего месяца промышленное производство выросло на 16,9%.

Указывается, что в целом за первый квартал текущего года промышленное производство в нашей стране сократилось на 1,1%.

Ранее в Украине снизился реальный ВВП.