В ЕС сделали нерадостное заявление по поводу кредита Украине

Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари прокомментировал задержку с кредитом для Украины. Нашей стране все никак не могут выделить 90 миллиардов евро.

Чиновник сказал: «Мы ожидаем, что все страны ЕС выполнят свои обязательства по согласованию выделения кредита».

При этом добавляется: «Однако нам еще надо выполнить другую домашнюю работу – подписать меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе новой макрофинансовой помощи, обновить план по Украине в фонде ЕС для Украины».

Отмечается: «Также мы должны подготовить кредитное соглашение между Украиной и ЕС».

