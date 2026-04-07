В ЕС сделали нерадостное заявление по поводу кредита Украине

Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари прокомментировал задержку с кредитом для Украины. Нашей стране все никак не могут выделить 90 миллиардов евро.
Чиновник сказал: «Мы ожидаем, что все страны ЕС выполнят свои обязательства по согласованию выделения кредита».
При этом добавляется: «Однако нам еще надо выполнить другую домашнюю работу – подписать меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе новой макрофинансовой помощи, обновить план по Украине в фонде ЕС для Украины».
Отмечается: «Также мы должны подготовить кредитное соглашение между Украиной и ЕС».
