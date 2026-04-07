Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Для жителей Одессы вводят трудовую повинность

Для жителей Одессы вводят трудовую повинность

Агата Кловская
07.04.26 13:18
Для жителей Одессы вводят трудовую повинность

Одесская городская военная администрация вводит для местных жителей трудовую повинность. Соответствующее распоряжение под названием «О введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения на территории г. Одессы» подписала исполняющая обязанности главы МВА Надежда Задорожная.

В документе ссылаются на Указы президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», от 15 октября 2025 года № 789/2025 «О создании военной администрации», а также Закон Украины «О правовом режиме военного положения» и др.

Отмечается, что введение трудовой повинности происходит по согласованию с оперативным командованием «Юг». Цель — привлечение трудоспособных людей к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения, которые носят оборонный характер и направлены на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения города. Также это касается работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обстрелов.

В перечне — ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения города, строительство защитных сооружений гражданской защиты, создание простейших укрытий, противооползневых, противопаводковых, противоселевых, противолавинных и других инженерных сооружений специального назначения. Также в списке — ремонт и строительство жилых помещений, погрузочно-разгрузочные работы, проводимые на железной дороге, в портах, фасовка и доставка гуманитарной помощи, а также мероприятия, связанные с поддержанием общественного порядка.

Кроме того, речь идет о привлечении к сельскохозяйственным работам, оказанию помощи лицам с инвалидностью, пожилым гражданам и больным, заготовке дров для отопительного сезона, ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов, дежурству в «Пунктах несокрушимости» и в укрытиях, работе по удовлетворению потребностей ВСУ (изготовление спальных мешков, пошив тактического и медицинского снаряжения, адаптивной одежды и т. д.), плетению защитных сеток, расчистке завалов, работе, связанные с функционированием железнодорожных перевозок и т. п. Всего в перечне — 26 пунктов.

Заказчиками общественно полезных работ являются ряд предприятий, учреждений, организаций.

Согласно распоряжению, для оперативного устранения последствий обстрелов и разрушений будут создаваться бригады из трудоспособных лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Как уточняется, речь идет о трудоспособных лицах, в том числе тех, кто не подлежит призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют определенных ограничений; работниках функционирующих предприятий, зарегистрированных безработных и других незанятых лицах, в частности переселенцах, ветеранах войны и т. д.

«Одесскому филиалу Одесского областного центра занятости содействовать привлечению безработных лиц и незанятых внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста из числа застрахованных лиц, не имеющих статуса зарегистрированного безработного, к соответствующим общественно полезным работам в установленном порядке, на основании договоров об организации и проведении общественно полезных работ...» — говорится в документе.

Также в нем содержится информация о возможностях финансирования: в зависимости от статуса конкретного лица это, например, средства заказчика соответствующих работ или Фонда общеобязательного государственного социального страхования, благотворительные взносы.

В документе указывается, что работники предприятий будут получать деньги в соответствии с условиями оплаты труда, установленными по профессии (должности), на которую они зачислены. Размер такой оплаты не может быть ниже средней зарплаты по основному месту работы. Другим лицам будут платить «в соответствии с условиями труда», но не ниже минимальной заработной платы (если соответствующий объем работ человек выполнит).

К процессу также могут быть привлечены пенсионеры, при условии их согласия и отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья.

Позже в Одесской военной администрации уточнили, что общественно полезные работы — это социальная услуга, которая с этого года введена военной администрацией совместно с Центром занятости. Цель — помочь городу быстро ликвидировать последствия обстрелов, поддерживать работу инфраструктуры и обеспечивать жизнедеятельность сообщества. Отмечается, что оплата за общественно полезные работы выше, чем за общественные работы. Финансирование осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и других источников, разрешенных законодательством.

«Привлечение к работам происходит через Центр занятости на основании соответствующих договоров. Участие — исключительно добровольное. Такие программы — стандартная практика для украинских общин во время военного положения. Они уже работают в Харькове, Днепре, Николаеве и многих других городах», — подчеркнули в МВА.

Тэги: Одесса, трудовая повинность

Комментарии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди