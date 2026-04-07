Для жителей Одессы вводят трудовую повинность

Одесская городская военная администрация вводит для местных жителей трудовую повинность. Соответствующее распоряжение под названием «О введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения на территории г. Одессы» подписала исполняющая обязанности главы МВА Надежда Задорожная.

В документе ссылаются на Указы президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», от 15 октября 2025 года № 789/2025 «О создании военной администрации», а также Закон Украины «О правовом режиме военного положения» и др.

Отмечается, что введение трудовой повинности происходит по согласованию с оперативным командованием «Юг». Цель — привлечение трудоспособных людей к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения, которые носят оборонный характер и направлены на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения города. Также это касается работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обстрелов.

В перечне — ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения города, строительство защитных сооружений гражданской защиты, создание простейших укрытий, противооползневых, противопаводковых, противоселевых, противолавинных и других инженерных сооружений специального назначения. Также в списке — ремонт и строительство жилых помещений, погрузочно-разгрузочные работы, проводимые на железной дороге, в портах, фасовка и доставка гуманитарной помощи, а также мероприятия, связанные с поддержанием общественного порядка.

Кроме того, речь идет о привлечении к сельскохозяйственным работам, оказанию помощи лицам с инвалидностью, пожилым гражданам и больным, заготовке дров для отопительного сезона, ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов, дежурству в «Пунктах несокрушимости» и в укрытиях, работе по удовлетворению потребностей ВСУ (изготовление спальных мешков, пошив тактического и медицинского снаряжения, адаптивной одежды и т. д.), плетению защитных сеток, расчистке завалов, работе, связанные с функционированием железнодорожных перевозок и т. п. Всего в перечне — 26 пунктов.

Заказчиками общественно полезных работ являются ряд предприятий, учреждений, организаций.

Согласно распоряжению, для оперативного устранения последствий обстрелов и разрушений будут создаваться бригады из трудоспособных лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Как уточняется, речь идет о трудоспособных лицах, в том числе тех, кто не подлежит призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют определенных ограничений; работниках функционирующих предприятий, зарегистрированных безработных и других незанятых лицах, в частности переселенцах, ветеранах войны и т. д.

«Одесскому филиалу Одесского областного центра занятости содействовать привлечению безработных лиц и незанятых внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста из числа застрахованных лиц, не имеющих статуса зарегистрированного безработного, к соответствующим общественно полезным работам в установленном порядке, на основании договоров об организации и проведении общественно полезных работ...» — говорится в документе.

Также в нем содержится информация о возможностях финансирования: в зависимости от статуса конкретного лица это, например, средства заказчика соответствующих работ или Фонда общеобязательного государственного социального страхования, благотворительные взносы.

В документе указывается, что работники предприятий будут получать деньги в соответствии с условиями оплаты труда, установленными по профессии (должности), на которую они зачислены. Размер такой оплаты не может быть ниже средней зарплаты по основному месту работы. Другим лицам будут платить «в соответствии с условиями труда», но не ниже минимальной заработной платы (если соответствующий объем работ человек выполнит).

К процессу также могут быть привлечены пенсионеры, при условии их согласия и отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья.

Позже в Одесской военной администрации уточнили, что общественно полезные работы — это социальная услуга, которая с этого года введена военной администрацией совместно с Центром занятости. Цель — помочь городу быстро ликвидировать последствия обстрелов, поддерживать работу инфраструктуры и обеспечивать жизнедеятельность сообщества. Отмечается, что оплата за общественно полезные работы выше, чем за общественные работы. Финансирование осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и других источников, разрешенных законодательством.

«Привлечение к работам происходит через Центр занятости на основании соответствующих договоров. Участие — исключительно добровольное. Такие программы — стандартная практика для украинских общин во время военного положения. Они уже работают в Харькове, Днепре, Николаеве и многих других городах», — подчеркнули в МВА.