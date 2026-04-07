Вэнс обсудит с Орбаном Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс летит в Венгрию накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 12 апреля. Он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Политик сказал: «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место».

Соратник Дональда Трампа добавил: «Я с нетерпением ждет встречи с моим старым другом Виктором Орбаном».

Ранее Орбан сделал очередное гнусное заявление по поводу Украины.