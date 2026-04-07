Проблемы с электричеством возникли во многих регионах Украины

Во вторник, 7 апреля, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Указывается, что отключения коснулись пятнадцати областей нашей страны.

Причиной стали российские удары по энергетической инфраструктуре и непогода.

Сообщается, что в результате ударов дронов, ракет и артиллерии на утро были обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях.

Добавляется, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы.

В то же время, по причине сложных погодных условий (дождь и сильные порывы ветра) были полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением повреждений.

Говорится, что сейчас потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, а по состоянию на 9-30 утра его уровень был таким же, как и накануне, в понедельник.

Подчеркивается: «Сегодня есть необходимость в бережном энергопотреблении во всех регионах Украины. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00 и не включайте несколько таких приборов одновременно».

Ранее еще две страны помогли украинской энергетике.