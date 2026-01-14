В Киеве и области блэкаут: очереди на заправках и в супермаркетах

В Киеве и областим после ночных и утренних прилетов почти полный блэкаут, свидетельствуют данные киевских пабликов, которые отслеживают ситуацию со светом. По их данным, у всех подгрупп сейчас света либо нет, либо частично нет.

В Киевской области, в частности в Гостомеле и Ирпене, электричества не будет до 15 января. Сообщают о больших очередях на заправках в Ирпене и Буче — жители массово покупают топливо для генераторов.

На правом берегу Киева временно остановили движение наземного электротранспорта из-за нехватки света, сообщает "Киевпасстранс".

Также в Киеве продолжают закрываться супермаркеты из-за длительных отключений света, сообщают местные паблики. Возле работающих супермаркетов выстраиваются очереди.