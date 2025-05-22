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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцев ожидает теплая погода с грозами

Украинцев ожидает теплая погода с грозами

Александр Панько
22.05.25 14:08
161
Украинцев ожидает теплая погода с грозами

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 23 мая, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут умеренные кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла, на юго-востоке до плюс 28, на западе 13-18 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла.

Также информируется, что в субботу, 24 мая, ночью в западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской областях, днем по всей Украине, кроме юго-восточных и восточных областей пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве северных и центральных областей местами грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных областях плюс 5-10, днем 10-15 тепла. На остальной территории ночью плюс 12-17, днем 22-27 тепла, в Житомирской и Винницкой областях плюс 17-22.

В украинской столице послезавтра пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 тепла.

Ранее мы писали, что украинцев ожидает теплая погода с некоторыми нюансами.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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