На Киевщине священники УПЦ передали продуктовые наборы нуждающимся

Главное: Духовенство Покровского собора Борисполя продолжает оказывать социальную помощь всем пострадавшим во время войны или оказавшимся в затруднительном положении.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук церковной общины, с начала войны на базе Свято-Покровского кафедрального собора большое количество людей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, получили материальную помощь.

При поддержке Благотворительного фонда «Общество Святого Эгидия» были получены продукты долгосрочного хранения и вещи первой необходимости.

Священники передали гуманитарную помощь малоимущим, людям с инвалидностью, переселенцам.

Как сообщалось ранее, Александрийская епархия Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь пациентам гериатрического пансионата и неврологического интерната Александрии.

В тему: На Днепропетровщине священники УПЦ передали волонтерам воск для окопных свечей.