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Новости > В Кривом Роге верующие УПЦ передали финансовую помощь пострадавшим от обстрелов в Никополь

В Кривом Роге верующие УПЦ передали финансовую помощь пострадавшим от обстрелов в Никополь

Александра Кудрявцева
01.11.22 15:16
63
В Кривом Роге верующие УПЦ передали финансовую помощь пострадавшим от обстрелов в Никополь

Главное: В Кривом Роге верующие Украинской Православной Церкви из общественного движения «Миряне» передали первые 6 500 грн для жителей города Никополь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Мирян», средства были переданы благочинному отцу Николаю (Марущаку), раздавшему их семьям пострадавших.

Глава регионального отделения ОС «Миряне» в Кривом Роге обратился ко всем неравнодушным с просьбой присоединяться к благотворительной инициативе.

«Вадим Юденков отмечает, что эта небольшая сумма была собрана всего за пару дней, а потому „Миряне“ Кривого Рога призывают неравнодушных усилить сборы денежных средств и продолжить помогать нуждающимся на постоянной основе. Город Никополь находится под постоянными обстрелами, поэтому любая помощь нашим братьям и сестрам и всем жителям Никополя крайне важна. Это тяжелое время для всех нас должно стать временем единения для помощи друг другу. Мы, как миряне УПЦ, в первую очередь усилили молитву, которая укрепила нашу веру, но „Вера без дел мертва“, поэтому призываем всех неравнодушных присоединяться к добрым делам», — говорится в сообщении.

В тему: Православные волонтеры УПЦ передали помощь монастырю на Донетчину.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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