Православные волонтеры УПЦ передали помощь монастырю на Донетчину

Главное: Волонтёры молодёжного движения «Парасолька», действующего при столичном Вознесенском храме на Демеевке, передали гуманитарную помощь Свято-Покровскому женскому монастырю в Лиман на Донетчину.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Фейсбук волонтерки Алеси Медвидь.

«Долгое время город был на линии фронта. В монастыре критическое положение, еды почти нет. В Лимане нет отопления, электричества, газа, воды, связи, ничего не работает, город периодически обстреливают. В монастыре голод, из продуктов осталась только картошка. Матушки просят муку, подсолнечное масло, консервы, крупы, овощи и др. Нужны средства гигиены, фонарики, батарейки», — поделилась Алеся.

Волонтеры приобрели лекарства монастырю на 15 тыс грн, закупили продукты и печки-буржуйки.

В монастыре находятся более 50 сестёр и прихожане, местные жители, которые прячутся в монастыре от ужасов войны — более 50 человек.

Поддержать монастырь можно, отправив посылку: Днепропетровская обл.пгт. Слобожанское, отделение Новой Почты 8, получатель: Гриник Марина Ивановна, +380 50 942 6998

«Большая просьба оплачивать пересылку. Отправлять можно все необходимое (продукты питания, средства гигиены, лекарства от простуды и первой необходимости, фонарики, батарейки, сладости и др., только одежду просьба не отправлять», — обратились волонтеры.

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