В Кропивницком УПЦ передала гуманитарную помощь нуждающимся

Главное: В Кропивницком духовенство и верующие Украинской Православной Церкви поддерживают нуждающихся и переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Благовещенском храме ежедневно готовят горячие обеды.

«За 8 месяцев полномасштабной войны рф против Украины Благовещенский храм раздал около 22 тысяч 700 бесплатных обедов нуждающимся и вынужденным переселенцам. Обеды готовятся и выдаются каждый день без выходных. Молитвенно благодарим всех наших помощников, особенно Оксану и Димитрия, а также семью Ирины, Георгия и Анны» — поделились в епархии.

При поддержке УПЦ в Кропивницком состоялась благотворительная акция для людей с инвалидностью.

В местном отделении Украинского Общества Слепых раздали продуктовые наборы людям с нарушениями зрения.

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