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Новости > На Харьковщине, Закарпатье, Кировоградщине и Одесчине освятили новые престолы храмов УПЦ

На Харьковщине, Закарпатье, Кировоградщине и Одесчине освятили новые престолы храмов УПЦ

Александра Кудрявцева
25.09.22 19:43
107
На Харьковщине, Закарпатье, Кировоградщине и Одесчине освятили новые престолы храмов УПЦ
Главное: На Харьковщине в Архангело-Михайловском храме УПЦ поселка Бабаи освятили главный престол в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой eparchia.kharkov.ua, чин освящения состоялся по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.
 
На Закарпатье в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхняя Визница митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин освящения нового престола и обновленного алтаря.
 
После освящения в храме была отслужена Божественна литургия.
 
За богослужением духовенство и верующие сугубо молились за мир на Украинской земле, за прекращение войны и за военнослужащих ВСУ.
 
На Кировоградщине митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп совершил освящение храма Рождества Богородицы в селе Криничуватка.
 
Силами благотворителей — семьи Петренко, в небольшом украинском селе был создан комплекс из двух храмов, облагорожена территория, созданы условия для жизни священника.
 
После литургии архиерей вручил награды Украинской Православной Церкви благотворителям общины.
 
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил в Покровском кафедральном соборе Измаила освятил верхний храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
 
Храм святителя Николая освятили после реставрации. Перед освящением в Свято-Покровском кафедральном соборе совершили акафистское пение Божией Матери.
 
Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Измаиле, втором кафедральном городе Одесской епархии является объектом культурного наследия государственного значения. Он был построен по проекту известного архитектора Авраама Мельникова и освящен в 1831 году. Спустя 17 лет, в 1848 году, в крытой галерее, соединившей собор с новой колокольней, церковным старостой купцом Петром Сорокалетовым на его собственные средства был построен верхний храм во имя святителя Николая Чудотворца. За почти два столетия существования собора в нем несколько раз проводили частичные реставрационные работы: к летнему юбилею в 1931 году, после землетрясения в 1940 году, в 1975 году восстановили участки отслоенной настенной росписи, выполненной академиком Петром Пискаревым.
 
После 2004 года началась реставрация притвора и расположенного над ним храма в честь святителя Николая.
 
В тему: На Одесчине и Кировоградщине освятили новые храмы УПЦ.
 

Тэги: УПЦ

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