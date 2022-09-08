Священник УПЦ объяснил, как понять действие воли Божьей

Главное: Воля Божия состоит в том, чтобы человек пользовался своей свободой созидательно и ответственно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Бог намеренно создал человека разумным и свободным, поэтому направлять свободу в правильное русло — воля Божия. Относиться сознательно ко всякому жизненному выбору, не бояться выбирать и брать на себя ответственность — воля Божия. Относиться к жизни творчески, с осознанием того, что только я сам отвечаю за то, как живу, — воля Божия. И даже в ошибках и негативном, болезненном жизненном опыте воля Божия, потому как зачастую, не ошибившись, крайне трудно понять и принять правду», — объяснил священник.

Отец Владимир подчеркнул, что использовать свободу для правильного выбора мешают малодушие и страх, рождающие в душе нежелание брать на себя ответственность.

«Воля Божия, с одной стороны, полностью согласуется со свободой человеческой, не подавляет её и не подменяет собой. С другой стороны, принять волю Божию такой, какая она есть, может только по-настоящему свободный человек, потому что малодушному и инфантильному под силу лишь оправдывать волей Бога собственное болезненное безволие», — обратил внимание священник.

Он отметил, что неправильно оправдывать свою лень, малодушие и инфантильности, а также все жизненные обстоятельства, в которые попадает человек, исключительно прямым вмешательством Бога.

«Христианин, безусловно, должен следовать воле Божией. Однако для этого он должен её знать и деятельно стремиться к её исполнению. И уж никак не пытаться рассмотреть её в ворохе малоценных житейских мелочей, превращая даже само понятие воли Божией в выражение без смысла, произносимое без толку и без нужды», — подытожил священник.

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