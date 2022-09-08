Верующие УПЦ празднуют день святых Адриана и Наталии – покровителей семьи

Главное: Сегодня православные верующие чтят память святых мучеников Адриана и Наталии — покровителей брака.

Детали: Святым молятся о благополучии и взаимной любви супругов, сообщает Центр информации УПЦ.

Мученики Адриан и Наталия были супругами и прожили в браке только один год. Жили они в городе Никомидии в Вифинской области Малой Азии.

Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством христиане переносят страдания за веру, как твердо и бесстрашно исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?»

Мученики отвечали: «Такой награды, которой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Во время разговора с мучениками, благодать Божия коснулась души Адриана: он осознал Божественную истину и сказал мучителям, что и он уверовал во Христа и готов умереть за Него.

Тогда мучители заковали Адриана в цепи и бросили в тюрьму. Император советовал ему вычеркнуть свое имя из списка христиан и попросить прощения. Адриан уверил его, что он не сошел с ума, а делал так по собственному убеждению.

Узнав об этом, его молодая жена Наталия, которая втайне уже была христианкой, обрадовалась, что муж ее познал Христа. Она поспешила к Адриану в тюрьму и поддерживала его.

Скоро Адриана вывели из тюрьмы и подвергли мучениям. Наталия до конца была при нем, подбадривала его, и видела, как он предал свою душу Богу. Своими страданиями Наталия обрела мученический венец, и вскоре после смерти Адриана она последовала за ним в Царство Небесное.

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