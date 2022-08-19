В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Преображение Господне

Главное: Сегодня, в праздник Преображения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужил епископат и духовенство Украинской Православной Церкви.

В проповеди Блаженнейший рассказал пастве о Преображении Господнем.

«Мы должны слушать Спасителя. Спаситель — наша Жизнь, Путь и Истина. Если мы будем слушать Спасителя, то — обязательно — каждый почувствует в своей душе Фаворский Свет. Он поможет человеку достойно проводить земную жизнь. И для человека, у которого в душе есть Фаворский Свет, для него нет таких трудностей и сложностей в жизни, которые могли бы его поколебать или лишить человеческого достоинства», — отметил Митрополит Онуфрий.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

После Литургии Предстоятель совершил освящение плодов из монастырского сада Киево-Печерской Лавры. Архипастырь окропил святой водой паству, а также виноград и фрукты, которые принесли верующие.

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