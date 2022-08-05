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Новости > Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Покаяния

Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Покаяния

Александра Кудрявцева
05.08.22 12:00
53
Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Покаяния

Главное: Покаяние — Таинство, в котором человек, исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Господом Иисусом Христом.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Таинство Покаяния, несомненно, установлено Самим Господом Иисусом Христом. До Своего Воскресения Спаситель обещал апостолам сообщить им власть прощать грехи, когда сказал: „что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе“ (Мф.18:18)...Исповедание, то есть произнесение вслух, грехов должно быть не только формальным признанием своей неправоты, но действительным раскаянием, то есть искренним сожалением о содеянном, сопровождаемым чувством отвращения ко греху», — объяснил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ обратил внимание, что приход ко Христу — это ответ на Его призыв к покаянию.

«Жизнь во Христе — это борьба за с грехом, это путь к праведности. На этом пути человек может оступаться, падать, совершать грехи, но он всегда должен быть открыт к покаянию, к осознанию своего несовершенства и к стремлению изменить свою жизнь к лучшему. Потому для христианина неважно, как смотрит на него окружающий мир, для него неважно, каким он представляется этому миру. Для христианина важно, каков он есть в очах Божиих. Христианин, ставший на путь борьбы с грехом, должен быть готов открыто признать свои ошибки, раскаяться в них и следовать за Христом. Жизнь во Христе — это жизнь в непрестанном покаянии», — подчеркнул владыка.

Он объяснил, что на исповеди нужно говорить все, в чем обличает совесть, а после исповеди необходимо просить у Бога помощи в борьбе с грехом.

«Всякий грех, даже самый тяжкий, может быть прощен. Однако, нужно понимать, что прощением греха очищение человека не заканчивается, а лишь начинается. После исповеди человек должен истребить в себе корни греха. И чем тяжелее грех, тем тяжелее борьба с его последствиями. Священник, принимая исповедь, обычно накладывает на человека епитимию. Это особые духовные упражнения (например, пост, усиленная молитва или милостыня), которые помогают человеку исправить свою жизнь», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, чем ближе человек к Богу, тем острее чувствует свое несовершенство.

«В житиях святых мы неоднократно встречаем рассказы о том, как подвижник, всю жизнь проведший в суровом подвиге, совершенно искренне считает себя великим грешником. Дело в том, что он просто настолько ясно видит святость Бога, что не может даже допустить мысли о собственной праведности. И, наоборот, если человек уверен, что ему не в чем каяться, это значит, что он безмерно далеко отстоит от Бога и не сделал еще даже первого шага на пути ко Христу. С человеком, не чувствующим собственного греха, еще не совершилась та перемена ума, к которой призывал Христос уже в первой же Своей проповеди», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Священник УПЦ рассказал, для чего служится панихида.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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