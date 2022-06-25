УПЦ празднует День ангела Митрополита Онуфрия

Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине
СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач
Жителям Николаева объяснили, нужно ли уезжать из города
Темпы российского наступления на Донбассе скоро снизятся, — Институт изучения войны
Генштаб ВСУ говорит, что за четыре месяца войны Россия потеряла уже 34 530 солдат
Украина и Молдова официально получили статусы кандидатов на вступление в ЕС
В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент
Оспу обезьян объявили пандемией