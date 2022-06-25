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Новости > УПЦ празднует День ангела Митрополита Онуфрия

УПЦ празднует День ангела Митрополита Онуфрия

Александра Кудрявцева
25.06.22 12:45
173
УПЦ празднует День ангела Митрополита Онуфрия
Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь преподобного Онуфрия Великого — день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавляет Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
 
На Божественной литургии Его Блаженству сослужат архиереи Украинской Православной Церкви и духовенство.
 
Вместе с Блаженнейшим молятся игуменьи монастырей, верующие.
 
Будущий Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
 
*** Преподобный Онуфрий родился в начале IV века. Он был сыном персидского царя, который по повелению ангела отдал его на воспитание в православный египетский монастырь.
 
В молодости святой, желая подражать пророкам Илии и Иоанну Предтече, тайно ушел из обители и поселился в Фиваидской пустыни, став учеником одного из отшельников.
 
После смерти учителя преподобный прожил около 60 лет в полном одиночестве.
 
В последние 30 лет отшельничества Бог послал утешение святому: возле его пещеры выросла финиковая пальма и чудесно появился источник. Каждую субботу и воскресенье преподобному Онуфрию являлся ангел, причащавший его Святых Христовых Таин.
 
Подвижника похоронил преподобный Пафнутий, который и записал его житие.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, что приближает человека к святости.
 
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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