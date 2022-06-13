В Киевских духовных школах УПЦ на дневном отделении в этом году - 61 выпускник

Главное: В Киево-Печерской лавре 13 июня состоялся торжественный выпуск в Киевской духовной академии и семинарии.

Перед началом мероприятия Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры Божественную литургию.

За богослужением молились преподаватели, студенты и выпускники Киевских духовных школ.

Митрополит Онуфрий поздравил выпускников с завершением учебного года. Блаженнейший отметил, что этот учебный год был действительно сложным. «История знает много разных эпох, однако то, что все мы пережили в эти дни, в этом году, наверное, в истории нашей Церкви еще не было», — заметил Предстоятель.

«Мы сдавали экзамен на верность Богу. И мне радостно, что никто из наших воспитанников, учителей и наставников не умалил своей любви к Богу», — подчеркнул архипастырь.

Предстоятель УПЦ призвал выпускников все свое служение Церкви Христовой совершать с любовью к Богу и ближним. Также он призвал держаться Церкви Христовой, Глава которой есть Христос.

В этом году богословское образование на дневном стационаре получили 61 студент: 2 аспиранта, 17 магистров и 42 бакалавра.

Как сообщалось ранее, выпускниками на заочном отделении Киевоской духовной семинарии в 2022 году стали 80 студентов.