Синод УПЦ просит Зеленского остановить религиозную вражду в отношении Церкви и верующих

Главное: Священный Синод Украинской Православной Церкви обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам заседания, прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре.

«Обеспокоенность членов Синода вызвали не единичные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных областях принимаются незаконные решения о запрещении или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. Кроме того, с молчаливого согласия или при открытом вмешательстве местной власти активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви», — говорится в решении Священного Синода.

В УПЦ констатировали, что эти факты являются следствием «ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины».

Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви.

Также Священный Синод инициировал собрание верующих Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

Священный Синод рассмотрел случаи незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц по отношению к Украинской Православной Церкви. В связи с этим было принято решение обратиться к Генеральному прокурору Украины с просьбой надлежащего расследования указанных случаев и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно нарушения конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

В тему: Синод УПЦ инициировал собрание, на котором обговорят судьбу Церкви.