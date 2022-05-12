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Новости > Синод УПЦ инициировал собрание, на котором обговорят судьбу Церкви

Синод УПЦ инициировал собрание, на котором обговорят судьбу Церкви

Александра Кудрявцева
12.05.22 19:25
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Синод УПЦ инициировал собрание, на котором обговорят судьбу Церкви

Главное: Священный Синод инициировал собрание верующих Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре заседания.

«Священный Синод отреагировал на вопросы, касающиеся будущего Украинской Православной Церкви. В частности, члены Синода положительно оценили возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни. Но принципиально важно то, чтобы этот процесс происходил без нарушения церковного порядка», — говорится в решении Синода.

В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

Члены Синода подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна привести к новым разделениям в Церкви Христовой.

Кроме того, Священный Синод рассмотрел случаи незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц по отношению к Украинской Православной Церкви. Было принято решение обратиться к Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно нарушения конституционных прав и свобод верующих, с призывом остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви.

В тему: В УПЦ помогают защитникам Украины, медикам, беженцам и нуждающимся.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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