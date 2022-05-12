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Новости > В УПЦ помогают защитникам Украины, медикам, беженцам и нуждающимся

В УПЦ помогают защитникам Украины, медикам, беженцам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
12.05.22 13:53
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В УПЦ помогают защитникам Украины, медикам, беженцам и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Нежинская епархия продолжает поддерживать новорожденных в военное время младенцев.

Епископ Феодосий вместе с секретарем епархиального управления протоиереем Валерием Дашко и главой епархиального отдела по делам семьи священником Александром Гладышем в очередной раз посетили Нежинский городской роддом и передали подарочные наборы с детским питанием, средствами гигиены и предметами для ухода.

Винницкая епархия доставила в Харьков гуманитарный груз в виде продуктов питания, лекарств и средств гигиены. Помощь централизованно собирали все приходы и монастыри Винницкой епархии. Было собрано более 7 тонн гуманитарного груза. Груз доставил секретарь Винницкой епархии архимандрит Аркадий (Сенчуковский) в Свято-Покровский мужской монастырь Харькова, который в эти дни стал центром помощи харьковчанам.

В Буковине передали гуманитарную помощь для 120 семей с детьми до трех лет от Гуманитарного центра «Благовесть» при приходе в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Благотворительная помощь из Черновицкой епархии была направлена в харьковский БФ «Заради життя».

«Большое количество подгузников, каш, детского печенья, салфеток, средств детской и женской гигиены, лекарств для детей и взрослых, макаронных изделий, круп, детского пюре, консерваций и многое другое для маленьких детей. Мы ни разу не получали в столь необходимом количестве благотворительную помощь», — сообщили харьковские волонтеры.

В Кременчугской епархии при содействии «Кохновского хлебзавода» волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым передали помощь в виде 300 булок хлеба и других хлебобулочных изделий для тех, кто больше всего страдает от войны.

В Полтавской области волонтеры гуманитарного центра «Благо», функционирующего при отделе благотворительности и социального служения Полтавской епархии, доставили вещи для нужд матерей и детей из зон боевых действий. Кроме вещей для новорожденных было передано детское питание.

В Тернопольской области волонтеры епархии передали партию сухарей для военных на передовую, а также наборы продуктов, средств гигиены, медикаменты для семей переселенцев.

Кроме того, была отправлена большая партия гуманитарной помощи, которая состояла из пищи быстрого приготовления, средств гигиены и медикаментов (в общей сложности более 5 тонн) для жителей Харькова.

В Харькове священнослужители и воспитанники Харьковской духовной семинарии передали продукты для скрывающихся в метро жителей города, а также продукты питания и медикаменты в госпиталь Харькова.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, какие качества необходимы каждому христианину.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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