Стало известно, когда ЕС прекратит покупать угль и нефть у России

Главное: ЕС собирается прекратить покупать угль и нефть у России. Сделать хотят это уже в 2022-м году.

Детали: Уже в 2022-м году ЕС собирается прекратить закупки российского угля и нефти. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Чиновник сказал: «Сейчас мы проводим очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России».

Он добавил: «Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и сильно сократим импорт газа из России».

Резюмируется: «Германия, как председательствующая в G7, поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны России для глобальной продовольственной безопасности».

В тему: Европарламент принял резолюцию о полном эмбарго энергоресурсов из России.