В Одессе священники УПЦ поздравили с Пасхой медиков и детей в больницах

Главное: В Одессе священники Украинской Православной Церкви поздравили с Пасхой всех сотрудников экстренной медицинской помощи города.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Духовенство Одессы объехали все подстанции скорой помощи и передали Пасхальные дары от Одесской епархии УПЦ. Священники поблагодарили сотрудников „Экстренной медицины“ за тяжёлый самоотверженный труд быструю помощь людям», — поделились в епархии.

Также священники посетили пациентов городской больницы.

Священники обошли все палаты, поздравили маленьких пациентов и их родителей с праздником Светлого Христова Воскресения, вручили им пасхальные лакомства — куличи и яйца, а также иконы и молитвословы.

Как сообщалось ранее, в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви подготовили 1,8 тысяч куличей и 1 тыс крашенок для воинов ВСУ. В монастыре испекли 12 тысяч пасок, которые передадут нуждающимся, малоимущим, беженцам.

В тему: В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ.