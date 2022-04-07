Игуменья УПЦ рассказала, как молиться во время войны

Главное: В трудные времена войны следует усилить молитву за мир в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, об этом сказала настоятельница Городокского Свято-Николаевского женского монастыря игуменья Михаила (Заяц).

«Молиться просто необходимо. Надо идти в храм, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн, потому что мы живем в страшные времена, сбываются апокалиптические пророчества. Каждый день может стать последним, я не нагнетаю, это показывают наши военные реалии. Разве люди в Буче, Харькове, Мариуполе думали о смерти? Поэтому тренируем свое сердце молитвой, пусть оно не черствеет в это тяжелое и страшное время. Нужно молиться правильными молитвами, написанными святыми отцами специально для нас на все случаи жизни и своими словами обращаться к Богу», — посоветовала матушка Михаила.

Игуменья рассказала, как Городокская обитель живет во время военных действий и помогает всем, кто в этом нуждается.

«С первых дней войны монастырь, все наши скиты и подворья открыли свои двери для беженцев. Мы принимаем, кормим, одеваем. Мы молимся за украинских воинов, ведь на войне много прихожан наших храмов, но мы молимся не только за них, но и за всех, кто защищает украинскую землю. Каждую пятницу сестры решили усиливать свои молитвы, они не выходят из храма и в течение всего дня усердно молятся и держат строгий пост. Вокруг такой молитвы объединилось уже немало и мирян. Безразличным никто не может быть в это время. Наш монастырь, наши сестры всегда с людьми», — поделилась матушка.

Комментируя упреки в адрес верующих Украинской Православной Церкви в недостаточной патриотичности, игуменья Михаила отметила, что эти обвинения от дьявола, который хочет рассорить украинцев.

«Я люблю свою украинскую землю и свой народ. Не надо сегодня делить и стравливать, это все от лукавого, он бодрствует и нас хочет затащить в свои сети, разделяя и нагнетая. А мы должны противиться ему. Оговаривая церковь и ее людей, на самом деле никто ничего не достигает, а только теряет. Как говорил Иоанн Златоуст: «Нет ничего сильнее Церкви Христовой. Кто с ней захочет бороться, тот точно потеряет свои силы: это все равно, что ополчиться войной против неба», или «Когда воюешь с человеком, ты можешь победить или быть побежденным, а Церковь никакая сила победить не может. Церковь — Божья, а Бог сильнее всех», — подчеркнула настоятельница Городокского монастыря.

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