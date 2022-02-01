Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации

Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации

Александра Кудрявцева
01.02.22 13:10
195
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации
Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной избрания на Патриарший престол.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в своем поздравлении Митрополит Онуфрий отметил, что жизненный путь Его Святейшества свидетельствует о многогранности талантов.
 
«Ваша пастырская чуткость, мудрость и усердие к возложенным послушаниям побудили верных чад нашей Святейшей Церкви избрать Вас кормчим корабля Святой Русской Православной Церкви, где Вы являете себя добрым пастырем, полагающим душу свою за овцы своя (Ин.10:11)», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Предстоятель УПЦ пожелал Патриарху Кириллу изобилия духовных и телесных сил, здравия и мира в высоком Патриаршем служении.
 
Члены Священного Синода РПЦ в поздравлении Святейшему отметили его заботу о своих собратиях-сослужителях — архипастырях и пастырях, «преподавая мудрые наставления и делясь ценным духовным и житейским опытом, вникая в проблемы и со вниманием относясь к их нуждам, призывая к самоотверженному и ревностному служению».
 
«Вы вдохновенно проповедуете многомиллионной пастве Христа Распятого и Воскресшего, убедительно свидетельствуете о том, что вера в Спасителя и следование Его святым заповедям способны изменить и преобразить жизнь человека, наполнить ее подлинным смыслом и радостью», — подчеркнули архиереи.
 
Предстоятель Русской Православной Церкви обычно в дни своей интронизации совершает Божественную литургию.
 
В своей проповеди 27 января Патриарх Кирилл поделился воспоминанием о том, что день, когда в 2009 году Поместный собор избрал его на Московский патриарший трон, ему было нелегко пережить.
 
«С одной стороны, радость от сознания того, что тебя поддержали епископат, духовенство, верующий народ Церкви нашей, но, с другой стороны, ясное понимание всей той великой ответственности и тех скорбей, которыми эта ответственность сопровождается и которые в тот день были на меня по воле Божией возложены. Благодарю всех, кто принял тогда это решение, но более всего благодарю всю нашу Церковь — епископат, духовенство, верующий народ, монашествующих — за ту молитву о патриархе, которой сопровождается каждый день жизни православных людей», — отметил Предстоятель РПЦ.
 
По его словам, именно эта молитва и является той духовной силой, которая помогает ему осуществлять свое служение.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола.
 

Тэги: Патриарх Кирилл, интронизация, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Как сэкономить в условиях подорожания пластиковых пакетов: 9 простых способов
01.02.22 12:01

Как сэкономить в условиях подорожания пластиковых пакетов: 9 простых способов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.02.22 15:22

Митрополит Антоний рассказал, как равнодушие способно убивать
01.02.22 15:03

РПЦ в Иерусалиме рассказали о притеснениях христиан на Святой Земле
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:33

Украина и Польша построят собственный газопровод
01.02.22 14:30

В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ
01.02.22 14:23

Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
01.02.22 13:52

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
01.02.22 13:13

Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
01.02.22 12:48

Пластиковые пакеты в Украине существенно подорожали
01.02.22 12:45

В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:23

Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
01.02.22 13:52

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
01.02.22 13:13

Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
01.02.22 12:26

У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск
01.02.22 10:24

В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости
01.02.22 09:49

Коронавирус в Украине: 30 768 заболевших и 192 погибших
01.02.22 09:03

На Закарпатье ужесточают карантин
01.02.22 05:49

Китайский Новый год: какой праздник отмечается 1 февраля
31.01.22 20:42

На Полтавщине два депутата выбивали с женщины деньги за несуществующий долг
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
Фото и Видео
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.