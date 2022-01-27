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Новости > Управделами УПЦ: На любую агрессию нужно ответить терпением и любовью

Управделами УПЦ: На любую агрессию нужно ответить терпением и любовью

Александра Кудрявцева
27.01.22 11:40
115
Управделами УПЦ: На любую агрессию нужно ответить терпением и любовью

Главное: Терпением и любовью можно победить ненависть и агрессию, которая руководит рейдерами, захватывающими храмы Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в интервью spzh.news.

«Власть, к сожалению, так и не создала условия для того, чтобы ввести в рамки Конституции (прежде всего юридические) взаимоотношения между Церковью и государством. Приняты те законы, которые противоречат Конституции: это и закон о необходимости переименования Украинской Православной Церкви, и закон, который создает и облегчает условия для так называемых „переходов“, а в реальности — захватов наших храмов. Вот эти нормы, к сожалению, хоть и пока заблокированы, но они существуют. Поэтому для людей (представителей ПЦУ — ред.), которые живут в состоянии агрессии и у которых есть желание уничтожить Украинскую Православную Церковь, это дает юридическую почву для того, чтобы предпринимать определенные „усилия“», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что несмотря на нарушения закона чиновниками, политическое давление и агрессивную риторику некоторых политиков, большинство верующих являются членами канонической Церкви, «они верны Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Поэтому они будут защищать свои храмы, как могут, но самое главное, чтобы все было в рамках действующего закона».

«Нужно с терпением побеждать эту агрессию, и тогда через терпение Господь даст нам любовь. Потому что если мы заразимся ненавистью, то никакой пользы не будет. Вспомним Господа нашего Иисуса Христа. Он висел на Кресте в страшных болях, страданиях физических и, особенно, душевных, потому что Его распинали на Кресте те, ради кого Он самоумалился, ради кого Он пришел на землю. И, тем не менее, из уст Иисуса Христа не звучит осуждение. Он молится за тех, кто Его распинает. И это путь многих мучеников и подвижников», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка рассказал, что делать общинам, у которых отбирают храмы.

«Прежде всего, не надо впадать в панику, не надо унывать. Мы должны свои храмы защищать и для этого есть все механизмы, потому что рейдерские захваты — это всегда антизаконные действия. Поэтому их (нарушения, — ред.) нужно прежде всего регистрировать, сейчас есть разные возможности — видео и другие, это подача заявления в полицию и другие институции. Кроме того, в каждой епархии есть юридический отдел. Конечно, все должно делаться с благословения правящего епископа. В Киевской митрополии, в синодальном юридическом отделе есть телефон горячей линии, он всем известен (097-537-55-96 — ред.). Мы люди верующие и на беззаконие не должны отвечать беззаконием. Этому нас учит Христос. На любую агрессию нужно ответить терпением и любовью. Но это не бессилие», — отметил архиерей.

Митрополит Антоний подчеркнул, что Украинская Православная Церковь продолжает восстанавливать и строить новые храмы, помогать пострадавшим от захватов общинам материально, церковной утварью.

«Наши прихожане знают, что периодически мы собираем пожертвования, чтобы потом передать их тем приходам, которые создают новые храмы или восстанавливают их. И самое главное, мы не отделяем себя друг от друга в разных регионах нашего государства. Мы — единая Церковь, и самая главная помощь всех нас — это молитва. Молитвенная поддержка — это то единение, которое и создает наши богатства. Да, мы очень разные, живем в разных регионах, у нас разная история, но мы себя все видим в жизни в единой Церкви в нашем любимом государстве», — подытожил управделами УПЦ.

В тему: В УПЦ опубликовали схему-историю церковных расколов с начала ХХ века.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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