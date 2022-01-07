Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово

Александра Кудрявцева
07.01.22 17:59
151
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово

Главное: В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви встретили праздник Рождества Христова — в этот день в храмах состоялось 10 Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Ему сослужили представители епископата и духовенства.

Архипастырь поздравил всех верующих с праздником и пожелал православным, которые в этот день пришли в Киево-Печерскую лавру, Божьего благословения и мира.

«Сердечно поздравляю всех с большим двунадесятым праздником — Рождеством по плоти Господа Бога нашего Иисуса Христа. Желаю всем здоровья, Божьего благословения. Пусть мир Божий покоится в наших сердцах, в наших семьях и во всем мире. С Рождеством! С нами Бог!», — пожелал Митрополит Онуфрий.

Во время литургии молились о врачах, ежедневно спасающих жизни и здоровье больных. Рождественское богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Интер», «Глас», «Перший незалежний», и «UkrLive». Также праздничное богослужение освещали другие центральные украинские телеканалы и СМИ.

Предстоятель УПЦ отметил, что в день Рождества каждый верующий человек имеет возможность преподнести Богомладенцу Христу дары своей души, подобно дарам, которые две тысячи лет преподнесли волхвы.

«В сам день Рождества на поклонение Младенцу Христу пришли три царя с Востока, три волхва, которых Бог из разных стран привел в Вифлеем через чудесную звезду. Волхвы принесли с собой дары: золото, ладан и смирну. И мы сегодня вместе с Вифлеемскими пастушками поклоняемся нашему Спасителю и смиренно Его благодарим за то, что Он — наш Творец и Создатель, Извечный Сын Предвечного Бога Отца — пришел на землю и стал Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божьими. Мы вместе с волхвами несем свои дары Богомладенцу Христу: золото наших смиренных молитв, ладан нашего смирения и смирну нашего покаяния. Те добродетели, которые делают человека сильным и мужественным в борьбе против греха», — подчеркнул Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На Рождество в Киево-Печерской лавре состоялось 10 литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», храм Агапита Печерского, в храме Рождества Пресвятой Богородицы и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

По Евангелию, на небе появилась звезда, которая и указала волхвам путь к Младенцу. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну. Праздник ведет свое начало со времен святых апостолов.

В тему: Управделами УПЦ рассказал о лучшем подарке для Христа на Рождество.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

07.01.22 09:10

Ракетная программа Пхеньяна. Первые шаги

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Главврач Светлана Фёдорова: У этой власти нет ничего святого
06.01.22 18:25

Главврач Светлана Фёдорова: У этой власти нет ничего святого

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
07.01.22 18:40

На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот
07.01.22 18:20

Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова
07.01.22 13:15

Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
07.01.22 11:51

Ученые создали «автомобиль» для рыб
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
06.01.22 19:26

Кто готовит казахский сценарий для Украины
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
06.01.22 17:44

В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
07.01.22 13:15

Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
06.01.22 17:44

В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
06.01.22 15:44

Украинцам рассказали, как записаться на бустерную вакцинацию
06.01.22 15:07

Суд арестовал все имущество и активы Порошенко
06.01.22 14:48

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок
06.01.22 14:11

В Украине вводится бустерная вакцинация для всех, кто старше 18 лет
06.01.22 13:07

Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
05.01.22 07:15

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
01.01.22 11:09

Отмена акцизных марок и помощь начинающим бизнесменам: что изменилось в Украине с 1 января 2022 года
01.01.22 13:57

С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
05.01.22 09:00

Диетолог сообщила, почему не стоит пить кофе со сливками
03.01.22 05:34

Праздник сонного дня: какой праздник отмечается 3 января 2022 года
Фото и Видео
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.