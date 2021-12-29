Священник УПЦ и врачи рассказали о последствиях аборта

Главное: Масштабы происходящих в Украине миллионов абортов в духовном плане являются трагедией для всего народа.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом сказал настоятель Михайловского храма в Новой Ушице Каменец-Подольской епархии УПЦ протоиерей Петр Зощук во время передачи цикла о демографических проблемах в Украине «Кто мы?» телеканала «Зоряний»

Священник считает, что глядя на миллионы убийств нерожденных детей в Украине, Господь может наказать весь народ.

«В духовном плане это трагедия для всего народа. Какая перед Богом будет ответственность за то, что такое количество детей убитых? После этого может быть крушение державы и нации, потому что это не может так продолжаться», — отметил отец Петр.

Рассказывая о приходящих на исповедь женщинах, сделавших аборт, священник отмечает, что все они очень сильно раскаиваются в совершенном грехе убийства, но ничего уже не могут исправить. «Тяжело сказать на исповеди об аборте, который является грехом убийства. Но когда подходят — слезы покаяния, раскаяния, сожаления о содеянном. Но дело в том, что ничего уже не вернуть», — рассказал отец Петр.

Как отметили авторы передачи, сегодня никто не может назвать точное количество абортов, совершённых в Украине за последние 30 лет. По мнению одних экспертов, на свет не появилось около 40 миллионов детей. Врачи-гинекологи говорят о времени, когда делали по 1 миллиону абортов в год. Нельзя назвать и точное количество малышей, невинно казнённых в 2021 году. Но считается, что таковых — порядка одной трети всех зачатых детей.

По мнению кандидата философских наук, эксперта по проблемам семьи Адриана Буковинского, снизить количество совершаемых абортов можно повышая информированность молодёжи о внутриутробном развитии ребёнка. В частности — показывая им соответствующие документальные фильмы. «Когда перед абортом человек увидит, как выглядит 2,5-месячный ребёнок в утробе, то осознает, кого может лишить жизни», — считает он.

Доктор медицинских наук, главный специалист по акушерству и гинекологии НАМН Украины Юлия Давыдова рассказал в передаче о последствиях аборта для здоровья женщины.

«Очень много раз сталкивалась с ситуацией, когда человек до конца не понимает, что он делает. Прерывание беременности и его последствия очень большим грузом ложатся на женщину и её семью», — сказала врач и пояснила, что после аборта существует высокая вероятность развития бесплодия.

По мнению депутата Юрия Павленко, сегодня в Украине надо раскручивать тренд многодетной семьи.