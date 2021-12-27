Митрополит УПЦ объяснил, почему в общении с Богом не может быть формальностей

Главное: Человеку необходимо задуматься о своей жизни и о том месте, которое занимает в ней Бог.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua , об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«На жизненном пути не замечаем Господа рядом с собой, не слышим Его слов. А если и слышим, то не понимаем их. Стоит ли удивляться тому, что так редко сегодня можно встретить людей, живущих духовной жизнью. Хотя при этом по-прежнему немало тех, кто говорит о Христе. Но стали ли они от этого ближе к пониманию Его слов? Стали ли они менее эгоистичными?», — сказал владыка.

Митрополит Лука отметил, что Христос продолжает идти рядом с человеком даже тогда, когда он говорит, что Бог ему больше не нужен.

«Всё больше людей по всему миру перестают верить в духовность, в бессмертие души, а верят в то, что со смертью жизнь определенно заканчивается, и что нет никакого Бога, никакой вечной жизни и никакого Божественного Промысла. И эти убеждения, несмотря на весь их пессимизм, получают всё большее распространение. В некоторых странах стало модно как никогда открыто провозглашать себя атеистом. Так происходит оттого, что человек по-прежнему ждёт от Бога чудес. Ждёт решения своих собственных проблем. Ждёт исполнения своих плотских желаний. А когда этого не происходит, он отказывается в Него верить», — пояснил иерарх УПЦ

По словам архиерея, человеку стоит пока не поздно задуматься о своей жизни и о том месте, которое занимает в ней Бог.

«Называем себя православными христианами. Но что нас делает таковыми? Не ношение нательного креста, как кто-то думает и даже не то, что над нами когда-то было совершено святое крещение. Православными христианами становимся, когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, в её таинствах», — сказал владыка.

В завершении митрополит Лука подчеркнул, что в общении с Богом не может быть формальностей. «У каждого свой жизненный путь, но каждому из нас сопутствует Господь», — заключил он.