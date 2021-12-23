Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители

В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители

Александра Кудрявцева
23.12.21 12:12
110
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре 24 декабря состоится международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу монастыря, в ходе конференции историки и богословы расскажут о результатах последних исследований истории обители и связанных с ней святых.

На конференции очно и дистанционно выступят священнослужители, историки, филологи, искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и краеведы.

Начнется заседание с приветственных слов викария Донецкой епархии, наместника Лавры митрополита Арсения и директора Международного института афонского наследия Сергея Шумило.

Далее состоится презентация связанных с обителью печатных изданий 2021 года. Украинские и зарубежные ученые выступят с докладами о Святогорской иконе Божией Матери, исследовательской работе в Лавре, о святителе Иоанне Шанхайском и других связанных со Святогорском святых и известных людях.

Также состоится презентация выставки новых поступлений музейного фонда Святогорской лавры, исторических сведений о природе и населении Слободской Украины, на территории которой находится обитель, а также об отображении Святых Гор в литературе и искусстве.

В тему: Священник УПЦ объяснил, какие иконы должны быть в доме.

 
 
Тэги: УПЦ, Святогорская лавра

Комментарии

Статьи

22.12.21 09:31

Законопроект об общественном здоровье: коррупция и Оруэлл в одном флаконе

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина
22.12.21 12:26

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина

Автор: ya-1.com.ua

Выбор редакции
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.12.21 12:55

Путин сделал несколько громких заявлений по Украине
23.12.21 12:40

На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
23.12.21 12:39

В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ
23.12.21 12:07

Ученые поведали о невероятной пользе фисташек
23.12.21 11:48

Стал известен самый посещаемый ресурс 2021-го года. И это не Google
23.12.21 11:41

Украинцам обещают спокойный отопительный сезон. Если не будет российских фокусов
23.12.21 11:40

На Виннитчине появится новый храм УПЦ в честь Сергия Радонежского
23.12.21 11:37

Байден рассказал, пойдет ли на второй президентский срок
23.12.21 10:34

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
23.12.21 10:27

Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
23.12.21 12:55

Путин сделал несколько громких заявлений по Украине
23.12.21 11:41

Украинцам обещают спокойный отопительный сезон. Если не будет российских фокусов
23.12.21 10:34

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
23.12.21 10:16

Коронавирус в Украине: 7 312 заболевших и 275 погибших
23.12.21 09:56

В СНБО дали прогноз по пятой волне коронавируса в Украине
23.12.21 09:35

До победы над пандемией еще далеко, — ВОЗ
23.12.21 05:54

День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года
22.12.21 19:00

Главные новости за 22 декабря 2021 года
22.12.21 17:09

Киевлян готовят к повышению тарифа на воду
22.12.21 16:54

В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения
17.12.21 18:38

Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
17.12.21 19:00

Главные новости за 17 декабря 2021 года
17.12.21 14:59

Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
17.12.21 19:47

Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы
17.12.21 16:57

Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 16:26

«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание
17.12.21 17:05

Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
18.12.21 05:50

Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года
17.12.21 18:10

Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
Фото и Видео
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
fraza.com
Новости блогосферы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.