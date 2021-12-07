День местного самоуправления в Украине: какой праздник отмечается 7 декабря 2021 года

Сегодня, 7 декабря 2021 года, отмечают День местного самоуправления в Украине, а также Международный день гражданской авиации.

День местного самоуправления в Украине

В Украине отмечается День местного самоуправления 7 декабря — это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.

Это праздник присущего украинцам образа общественной жизни, в основе которого самоуправляющееся общество. Это давняя славянская и древнерусская традиция, которая берет свое начало со времен Киевской Руси. Это выбор свободных граждан, которые доверяют, избранным ими представителям, и наделяют их властными полномочиями. Только такая власть и является действительно народной — властью не над обществом, а легитимной властью самого общества, для общества и в интересах общества.

Международный день гражданской авиации

Генеральная Ассамблея 6 декабря 1996 года провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования (резолюция 51/33).

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День любителей поспать;

— День собутыльника;

— Всемирный день украинского платка.