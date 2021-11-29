В Винницкой области произошло аммиачное ЧП

Главное: ЧП произошло в Винницкой области. Около Немирова случилась утечка аммиака.
Детали: Химическое ЧП произошло около Немирова в Винницкой области. О нем сообщают в ГСЧС.
Отмечается, что на территории местного предприятия ЧАО «Райагрохим» случилась утечка аммиака из цистерны.
Информируется, что из железнодорожной цистерны начал испаряться безводный аммиак.
Сообщается: «Подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки».
К счастью, никто не пострадал.
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