В Киево-Печерской лавре в праздник Покрова Богородицы состоится 7 литургий

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоятся семь Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме — в 07.00; в храме Рождества Пресвятой Богородицы — в 07.40; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в 08.30; в Успенском соборе — в 08.30; в Аннозачатьевском храме — в 09.15 и в храме преподобного Сергия Радонежского — в 09.40.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в Трапезном храме — в 16.30, в Успенском соборе — в 17.00.

*** Событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось в середине X века, когда город Константинополь был в осаде врагов.

Чудо произошло в воскресный день, во время ночного богослужения, когда Влахернский храм был переполнен верующими, в числе которых был Андрей, Христа ради юродивый — славянин, который в молодости попал в плен и был продан в Константинополь.

В четыре часа утра, подняв глаза к небу, Андрей увидел Пресвятую Богородицу, которая шла по воздуху, освещенную небесным светом, окруженную ангелами и группой святых. Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов.

Богоматерь молилась долгое время, обливаясь слезами. Затем, Пресвятая подошла к престолу и молилась за народ. По окончании молитвы, она сняла с Себя сияющее покрывало, которое носила на голове, и держала его с большой торжественностью над всем народом. Через некоторое время Богородица стала невидимой.

Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре отступили.

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в двенадцатом веке.

В честь Покрова освящали большинство казачьих церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи.