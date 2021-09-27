На Львовщине водитель погиб от собственного автомобиля

Главное: Вечером 26 сентября во Львовской области водитель уазика врезался в дерево. При попытке достать автомобиль при помощи лебедки он погиб на месте происшествия.

Детали: 26 сентября около 18:45 водитель автомобиля «УАЗ 469», житель пгт Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, при попытке вытащить автомобиль с помощью устройства «Лебедка», автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего он погиб на месте происшествия.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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