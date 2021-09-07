Стала известна страна, которая первой в мире сделала биткоин платежным средством

Главное: Биткоин стал платежным средством в Сальвадоре. Это первая страна в мире, которая его признала.

Детали: Сальвадор стал первой страной планеты, которая признала биткоин как платежное средство. Об этом говорится в материале Reuters.

Сообщается, что данное решение является реализацией проекта президента страны Найиба Букеле.

Ожидается, что таким образом местные жители смогут сэкономить около четырехсот миллионов долларов, которые ежегодно уходят на комиссионные за денежные переводы: они, преимущественно, поступают из США.

Уточняется, что всего в прошлом году в страну перечислили примерно шесть миллиардов долларов – это 23% ВВП.

В Сальвадоре уже установили банкоматы национального цифрового кошелька Chivo, которые позволяют конвертировать криптовалюту в доллары и снимать деньги без комиссии.

Накануне страна приобрела четыреста биткоинов.

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