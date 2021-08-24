Сегодня в центре Киева будут перекрыты улицы и два выхода из метро. Полный список

Главное: Сегодня по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева будут перекрыты почти все крупные улицы. С 8 утра также закроют два входа на станциях метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик».
Детали: В День Независимости Украины, 24 августа, с 6.00 до 12.30 центр Киева будет перекрыт для любого транспорта в связи с проведением торжественного парада. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, речь, в частности, идет об ул. Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича — ул. И. Федорова.
После прохождения по ул. Крещатик будут перекрыты:
— пл. Европейская;
— Владимирский спуск;
— Боричев спуск;
— ул. Набережно-Крещатицкая;
— ул. Нижний Вал;
— Глыбочицкий проезд;
— ул. Набережно-Луговая;
— ул. Межигорская;
— ул. Новоконстантиновская;
— ж/д станция разгрузки «Почайна»;
— Петровская аллея;
— Парковая дорога;
— Днепровский спуск;
— Набережное шоссе;
— ул. Набережно-Крещатицкая;
— ул. Глыбочицкая;
— ул. Богдана Хмельницкого;
— ул. Владимирская;
— ул. Льва Толстого;
— ул. Саксаганского;
— ул. Верхний Вал.
Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на:
— ул. Институтской;
— ул. Ольгинской;
— пл. Ивана Франко;
— ул. Станиславского;
— ул. Архитектора Городецкого;
— ул. Заньковецкой;
— ул. Липской;
— ул. Трехсвятительской;
— ул. Европейской;
— ул. Михаила Грушевского;
— Майдане Незалежности;
— ул. Михайловской;
— ул. Большой Житомирской;
— ул. Костельной;
— ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры.
Кроме того, с 8 утра до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход станции метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на Аллею Героев Небесной Сотни.
В то же время в ночь с 24 на 25 августа работа пассажирского транспорта будет продлена на 2 часа.
В тему: 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в День независимости Украины пройдут три военных парада. Их планируют провести в Киеве, Днепре и Одессе. Также вечером на НСК «Олимпийский» состоится большой концерт украинских исполнителей.
8 июня 2021 года правительство утвердило план празднования 30-й годовщины независимости Украины.
21 июня Кабмин выделил 5,4 млрд гривен на мероприятия, посвященные празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Из них непосредственно на торжества планируется потратить около 100 млн грн.
С 18 августа в Киеве начались полномасштабные репетиции военного парада ко Дню Независимости. В связи с этим на протяжении трех дней в городе были перекрыты дороги.