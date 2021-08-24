Сегодня в центре Киева будут перекрыты улицы и два выхода из метро. Полный список

Главное: Сегодня по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева будут перекрыты почти все крупные улицы. С 8 утра также закроют два входа на станциях метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик».

Детали: В День Независимости Украины, 24 августа, с 6.00 до 12.30 центр Киева будет перекрыт для любого транспорта в связи с проведением торжественного парада. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, речь, в частности, идет об ул. Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича — ул. И. Федорова.

После прохождения по ул. Крещатик будут перекрыты:

— пл. Европейская;

— Владимирский спуск;

— Боричев спуск;

— ул. Набережно-Крещатицкая;

— ул. Нижний Вал;

— Глыбочицкий проезд;

— ул. Набережно-Луговая;

— ул. Межигорская;

— ул. Новоконстантиновская;

— ж/д станция разгрузки «Почайна»;

— Петровская аллея;

— Парковая дорога;

— Днепровский спуск;

— Набережное шоссе;

— ул. Набережно-Крещатицкая;

— ул. Глыбочицкая;

— ул. Богдана Хмельницкого;

— ул. Владимирская;

— ул. Льва Толстого;

— ул. Саксаганского;

— ул. Верхний Вал.

Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на:

— ул. Институтской;

— ул. Ольгинской;

— пл. Ивана Франко;

— ул. Станиславского;

— ул. Архитектора Городецкого;

— ул. Заньковецкой;

— ул. Липской;

— ул. Трехсвятительской;

— ул. Европейской;

— ул. Михаила Грушевского;

— Майдане Незалежности;

— ул. Михайловской;

— ул. Большой Житомирской;

— ул. Костельной;

— ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры.

Кроме того, с 8 утра до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход станции метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на Аллею Героев Небесной Сотни.

В то же время в ночь с 24 на 25 августа работа пассажирского транспорта будет продлена на 2 часа.

В тему: 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в День независимости Украины пройдут три военных парада. Их планируют провести в Киеве, Днепре и Одессе. Также вечером на НСК «Олимпийский» состоится большой концерт украинских исполнителей.

8 июня 2021 года правительство утвердило план празднования 30-й годовщины независимости Украины.

21 июня Кабмин выделил 5,4 млрд гривен на мероприятия, посвященные празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Из них непосредственно на торжества планируется потратить около 100 млн грн.

С 18 августа в Киеве начались полномасштабные репетиции военного парада ко Дню Независимости. В связи с этим на протяжении трех дней в городе были перекрыты дороги.