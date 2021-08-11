Отмывать Софийскую площадь от следов «праздничного» дрифта придется еще долго

Главное: На уборку следов «праздничного» дрифта на Софийской площади в Киеве уйдет еще несколько дней. За чей счет она производится, неизвестно.

Детали: Уборка брусчатки на Софийской площади в Киеве от следов вчерашнего дрифта продолжится несколько дней. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя клининговой компании, которая занимается уборкой, сегодня планируется убрать «максимально черное».

«Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней», — заявил собеседник, добавив, что 10 августа работы по отмыванию продолжались до 22.00, а сегодня возобновились в 06 утра.

По подсчетам генерального директора национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, на уборку всех следов понадобится минимум три дня, так как делать это на Софийской площади очень сложно. К комментарии «Громадському радио» она напомнила, что Софийская площадь входит в буферную зону Киево-Печерской лавры и национального заповедника «София Киевская», проведение там таких съемок — это нарушение.

Между тем, компания Red Bull UA, которая является организатором перформанса, попросила прощения у жителей Киева и пообещала вернуть все в прежнее состояние.

«К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем, — говорится в заявлении на официальной странице компании в Instagram. — Мы изначально руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается».

Отметим, что из этих сообщений не ясно, кто именно и за чей счет производит чистку площади.

В тему: Утром 10 августа 2021 года в соцсетях появилось видео двух автомобилей, которые дрифтовали по Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Впоследствии выяснилось, что акция организована компанией Red Bull UA при участии рэперши Alyona Alyona по случаю 30 годовщины Независимости Украины. Полиция возбудила уголовное дело.