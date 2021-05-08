В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ

COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями
История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение
Главные новости за 7 мая 2021 года
Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей
Главные новости за 6 мая 2021 года
Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась