В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ

08.05.21 13:10

Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его употреблять

08.05.21 12:58

В Киеве женщина умерла в полиции сразу же после задержания

08.05.21 12:10

На Днепропетровщину привезут список чудотворной Почаевской иконы Богородицы

08.05.21 11:47

COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями

08.05.21 11:28

На Земле в прошлом году был зафиксирован температурный рекорд нескольких миллионов лет

07.05.21 21:38

На Киевщине с размахом отметят День Победы

07.05.21 21:21

Британцы научились делать самогон из яблок, выращенных в чернобыльской зоне. Это не понравилось правоохранителям

07.05.21 20:37

История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение

07.05.21 20:04

В НБУ предупредили, что гривна немного подешевеет после праздников

07.05.21 19:12

Киевлянам покажут «революционный» белорусский спектакль