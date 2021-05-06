Священники УПЦ повезли Благодатный огонь в зону ООС

Главное: Духовенство Украинской Православной Церкви отправилось с Благодатным огнем в зону ООС.

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Белоцерковской епархии, лампаду с Благодатным огнем Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий передал на Пасху главе Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с ВС и другими воинскими формированиями Украины митрополиту Августину и военным священникам в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

На Светлой седмице митрополит Августин посетил совершил Пасхальный молебен и благословил группу военных священников, осуществляющих Пасхальную духовную миссию с Благодатным огнем в зону ООС.

Делегацию возглавил руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и УБД Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Вячеслав Яковенко.

Как сообщалось ранее, Благодатный огонь сошел 1 мая в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 13.55 по киевскому времени. Иерусалимский Патриарх Феофил III передал лампаду с Благодатным огнем делегации УПЦ как благословение между каноническими Православными Церквями. Благодатный огонь был доставлен в Украину делегацией Украинской Православной Церкви. Из столицы Благодатный огонь доставили во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

В тему: Благодатный огонь прибыл в Украину.